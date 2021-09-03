В МТС снижены цены на гаджеты Samsung, Xiaomi, Huawei

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на смартфоны и планшеты Samsung, Xiaomi, Huawei. В период с 3 по 6 сентября их можно выгодно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку.

Скидки действуют в рамках акции «Удачная покупка». Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. Подробнее с условиями акции «Удачная покупка» можно ознакомиться здесь.

Перечень моделей смартфонов и планшетов с ценами на них, действующие в рамках акции «Удачная покупка» по 6 сентября, представлены по ссылке.