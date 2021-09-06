В МТС появился в продаже Samsung Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi

В интернет-магазине МТС начались продажи планшета Samsung Galaxy Tab A7 Lite 3/32 ГБ Wi-Fi. Главные особенности новинки – металлический корпус и наличие стереодинамиков.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite 3/32 ГБ Wi-Fi оснащен ярким 8,7-дюймовым экраном с разрешением 1340x800 пикселей. Уменьшенные рамки вокруг дисплея обеспечивают максимальный эффект погружения. Устройство поддерживает управление жестами.

Основная камера на 8 Мп поможет снимать портреты и захватывающие пейзажи. Для осуществления видеозвонков и создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 2 Мп. Два мощных стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos обеспечивают качественный объемный звук.

Благодаря толщине всего 8 мм и прочному металлическому корпусу планшет будет удобно носить с собой. Внутреннюю память объемом 32 ГБ можно расширить до 1 ТБ с помощью карты MicroSD. Аккумулятор емкостью 5100 мАч позволит редко пользоваться зарядным устройством.

Планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite 3/32 ГБ Wi-Fi в рамках акции «Для всех» доступен единым платежом за 449 рублей без привязки к тарифному плану. Действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи могут приобрести его еще и в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 40,80 рубля, а на два года – 19,50 рубля.