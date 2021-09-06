Twitter работает над новыми инструментами защиты приватности

Команда Twitter готовит новые функции защиты конфиденциальности, которые предоставят пользователям более глубокий контроль над списками подписчиков, а также тех, кто может видеть их сообщения и лайки.

Одна из новых функций под названием «социальная конфиденциальность», предоставит пользователям возможность редактировать список подписчиков, а также предоставит инструменты для архивации старых сообщений, то есть, пользователи смогут определять период (30, 60 или 90 дней), в течение которого твиты будут видимы другим пользователям. На данный момент функция находится на стадии проработки концепта, сообщает Bloomberg.

Как показало проведенное компанией исследование, многие пользователи Twitter не понимают базовые основы конфиденциальности и не осознают, что их сообщения видны всем. В результате, они меньше пользуются сервисом, ограничивают самовыражение и не участвуют в дискуссиях.

Кроме прочего, пользователи смогут определять, кто будет видеть, каким твитам они поставили лайки: все, подписчики или определенные группы. Когда функия будет доступна, пока неизвестно.

Еще одна функция позволит пользователям удалять подписчиков без их блокировки. Тестирование функционала начнется в сентябре нынешнего года.

Наконец, пользователи смогут удаляться из публичных обсуждений. Сейчас только один человек, отправляющий сообщение, выбирает, кого он может упомянуть. Тестирование функции стартует до конца года.