Студенты БГУИР стали призерами Международной олимпиады по математике

Два студента факультета компьютерных систем и сетей БГУИР завоевали награды на 28-й Международной олимпиаде по математике (International Mathematics Competition-2021).

В этом году в олимпиаде участвовало около 580 студентов. На конкурсе были представлены как команды университетов, так и индивидуальные участники. БГУИР представляли три студента: Антон Харкевич, Евгений Лисовский и Евгений Минов. Четверокурсник Евгений Минов удостоен диплома II степени, а второкурсник Евгений Лисовский получил похвальную грамоту.

Соревнования длились два дня. В каждый из них студентам было предложено по четыре задачи, которые нужно было решить за четыре часа. Задания были из разных разделов математики: анализ, линейная алгебра, теория вероятностей, теория функций комплексного переменного (ТФКП), теория групп, комбинаторика.

 

 

 

 

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Источник: 

bsuir.by

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