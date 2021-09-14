Один из основателей Apple объявил о создании частной космической компании

Один из основателей Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании под названием Privateer Space. К сожалению, кроме обещания сделать компанию «непохожей на другие» Возняк не раскрыл каких-либо подробностей касательно нового предприятия.

В тизерном видео Privateer Space, которое было опубликовано на YouTube, упоминается, что соучредителем новой компании стал бывший инженер Apple Алекс Филдинг (Alex Fielding). Отметим, что в прошлом Возняк и Филдинг неоднократно работали совместно над разными проектами. В 2002 году они стали соучредителями компании Wheels of Zeus (WoZ), которая занималась разработкой смарт-трекеров на основе спутниковой навигации GPS. Позднее Возняк вошёл в совет директоров Ropcord Networks, робототехнической компании, которая была основана Филдингом после закрытия Wheel of Zeus в 2006 году.

На официальном сайте Privateer Space сказано, что на предстоящей технологической конференции AMOS, которая состоится 14 сентября на острове Мауи Гавайского архипелага, будет представлено больше подробностей о новой космической компании. Очевидно, Возняк и Филдинг планируют выйти на высококонкурентный рынок частных аэрокосмических услуг, на котором доминируют SpaceX Илона Маска (Elon Musk) и Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Есть и другие компании, старающиеся занять долю рынка в этой сфере, поэтому навязать конкуренцию здесь Privateer Space будет сложно.