В МТС начались продажи смарт-часов Canyon

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смарт-часов Canyon. Новинка предлагается от 9 рублей в месяц.

Cмарт-часы Canyon – это полноценный гаджет с функциями контроля физической активности и здоровья. А низкая цена и универсальный дизайн делают их доступными для всех.

Устройство оснащено ярким 1,3-дюймовым экраном, который защищен от царапин закаленным стеклом. Прочный металлический корпус и защита от воды и пыли по стандарту IP67 выдерживают кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. При этом, смарт-часы довольно легкие – они весят всего 40 грамм.

Новинка умеет подсчитывать количество пройденных шагов, измерять пульс и отслеживать содержание кислорода в крови (SpO2). Предусмотрен женский календарь. Гаджет поддерживает 7 спортивных режимов с функциями контроля физической активности. Установите на смартфон приложение Canyon Life чтобы следить за показателями здоровья и статистикой активности. Устройство также поможет вам получать информацию о прогнозе погоды, переключать музыкальные треки на смартфоне и делать фотоснимки благодаря удаленному управлению камерой.

Смарт-часы Canyon доступны для всех за 99 рублей. Теперь приобретать любое оборудование по единым выгодным ценам смогут как абоненты МТС, так и абоненты других операторов.

Действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи могут приобрести гаджет и в рассрочку в рамках акции «Смарт-устройства». Так, стоимость смарт-часов Canyon при покупке в рассрочку составит от 9 рублей в месяц.