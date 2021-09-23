Представлен смартфон iQOO Z5

Бренд iQOO официально анонсировал производительный смартфон Z5 под управлением операционной системы Origin OS 1.0 на основе Android 11. Новинка поддерживает работу в сотовых сетях 5G.

Аппарат получил 6,67-дюймовый дисплей Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек, поддержкой HDR10 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Частота обновления этой панели достигает 120 Гц. По центру в верхней области экрана имеется небольшое отверстие под 16-мегапиксельную селфи-камеру.

Сзади установлена тройная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком Samsung GW3, 8-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 2-мегапиксельным макромодулем. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой части корпуса.

Смартфон несёт на борту процессор Snapdragon 778G, который объединяет восемь ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 44-ваттной подзарядки.

Присутствуют адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, стереофонические динамики, порт USB Type-C и гнездо для наушников на 3,5 мм. Размеры составляют 164,70 × 76,68 × 8,48/8,53 мм, вес — 195 г. В продажу поступят следующие варианты смартфона: