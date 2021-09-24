Акция в МТС: выгодные цены на ряд смартфонов в МТС

С 24 по 27 сентября в сети салонов и интернет-магазине МТС можно будет выгодно приобрести ряд смартфонов бренда Samsung и Xiaomi. При покупке в рассрочку цены на устройства Samsung начинаются от 17 рублей в месяц, а на смартфоны Xiaomi – от 20 рублей в месяц.

Скидки действуют в течение четырех дней в рамках акции «Удачная покупка». Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. Подробнее с условиями акции «Удачная покупка» можно ознакомиться – здесь.

Перечень моделей смартфонов с ценами на них, действующими по 27 сентября, представлены по ссылке.