Представлен cмартфон Xiaomi Civi

Компания Xiaomi представила новый тонкий и лёгкий смартфон Xiaomi Civi, который оснащён 6,55-дюймовым экраном с небольшим изгибом. Экран получил нижнюю рамку шириной всего 2,55 мм — это самый узкий «подбородок» среди всех смартфонов Xiaomi.

Экран имеет разрешение 2400 x 1080 пикселей, пиковую яркость 950 кд/м2, поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации сенсорного слоя 240 Гц. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета и может отображать 1,07 миллиарда цветовых оттенков. Он также поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10+ и Dolby Vision. Смартфон получил два динамика.

Xiaomi Civi получил корпус толщиной всего 6,98 мм и массой 166 г, при этом внутри поместился аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч. 55-ваттная зарядка позволяет полностью пополнить заряд аккумулятора за 45 минут. Xiaomi Civi позиционируется как новая трендовая серия мобильных телефонов Xiaomi, предназначенная для молодежи. Он тоньше, чем Galaxy S10 (7,29 мм) и Reno 6 Pro (7,6 мм).

Смартфон доступен в трёх цветах, включая светло-голубой, блестящий черный и розовый. Фронтальная камера является 32-мегапиксельной и поддерживает автоматическую фокусировку и множество бьютификаторов. В основной камере используются датчики разрешением 64, 8 и 2 Мп. В качестве операционной системы выступит Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5. Смартфон получил NFC и ИК-порт.

Устройство построено на базе однокристальной системы Snapdragon 778G, телефон получил 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Цена составляет от 400 до 500 долларов.