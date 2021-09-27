Samsung отменила презентацию бюджетного флагмана Galaxy S21 FE

Недавно стало известно, что смартфон Samsung Galaxy S21 FE поступил в серийное производство, правда компания выпустила всего 10 000 смартфонов. Устройство уже столкнулось с некоторыми задержками, и глобальная нехватка чипов привела к тому, что его не представили в августе.

В воскресенье официальный представитель Samsung подтвердил, что компания отменила презентацию Galaxy S21 FE 5G: «Мы отменили онлайновую конференцию Galaxy S21 FE, которая была запланирована на середину октября. Теперь мы рассматриваем целесообразность выпуска этого смартфона».

Samsung думает об отказе от выпуска устройства по ряду причинам. Одна из причин — глобальная нехватка чипов. Вторая причина возможной отмены Galaxy S21 FE связана с высокими показателями продаж Galaxy Z Flip 3. Сообщается, что продажи телефона превзошли все ожидания Samsung. В Galaxy Z Flip 3 также используется однокристальная система Snapdragon 888, и Samsung хочет использовать все свободные запасы для Galaxy Z Flip 3.

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, назвал ещё одну потенциальную причину отмены смартфона Samsung Galaxy S21 FE: если Samsung решится выпустить новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S22 в декабре, то для южнокорейского производителя имеет смысл просто отказаться от выпуска Galaxy S21 FE.