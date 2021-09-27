МТС и BelonicaArt проведут обучающие занятия для незрячих с помощью устройства и приложения Lihtar

Компания МТС поддержала проект BelonicaArt, который помогает незрячим людям визуализировать цвет и рисовать картины. Для этого инициаторы проекта разработали специальное устройство и мобильное приложение Lihtar, которое считывает цвет и воспроизводит соответствующую мелодию.

Обучающие занятия проходят дважды в неделю. В течение нескольких месяцев ученики смогут освоить специальную технику рисования и расширить возможности восприятия окружающего мира. Устройство по распознанию цвета и мобильное приложение Lihtar позволяет незрячим людям получить представление о цветовой палитре с помощью музыки и таким образом научиться рисовать.

«Это как раз тот случай, когда технологии позволяют решать важные социальные проблемы. Благодаря разработке проекта BelonicaArt незрячие люди с помощью музыки и воображения смогут создавать собственные работы. Это прекрасная возможность открыть талант у человека, который по независящим от него причинам не мог этого сделать раньше. И что не менее важно, это помогает незрячим людям интегрироваться в общество, заниматься творчеством, отдыхать и работать», — отметили в компании МТС.

После завершения обучения будет организована выставка работ участников проекта. Все желающие смогут поддержать начинающих художников и приобрести работы, созданные в рамках партнерского проекта.