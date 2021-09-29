Представлен ноутбук Nokia Purebook S14

Дебютировал портативный компьютер Nokia Purebook S14, оборудованный 14-дюймовым дисплеем на матрице IPS формата Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Новинка будет поставляться с операционной системой Windows 11 «из коробки».

Ноутбук оборудован процессором Intel Core i5 одиннадцатого поколения со встроенным графическим акселератором Iris Xe. Объём оперативной памяти может составлять 8 или 16 Гбайт. Вместимость твердотельного накопителя NVMe в обоих случаях равна 512 Гбайт. Дополнительно можно установить флеш-карту формата microSD.

Отмечается, что экран лэптопа занимает 82 % площади крышки. Устройство оборудовано веб-камерой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также клавиатурой с подсветкой.

Набор доступных интерфейсов включает порты USB Type-C и USB 3.0 Type-A, разъём HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, а также 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Весит портативный компьютер приблизительно 1,4 кг.

В продажу модель Nokia Purebook S14 поступит в начале октября. Цена — около 770 долларов США за базовую конфигурацию.