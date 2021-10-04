Названы самые производительные Android-смартфоны сентября

Бенчмарк AnTuTu опубликовал сентябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов. Список приведён по данным с 1 по 30 сентября 2021 года, статистика составлена по усреднённым результатам производительности. В списке сменился лидер — им стал RedMagic 6S Pro (Tencent Games Edition). Смартфон показал 857 918 баллов, сместив с пьедестала долгосрочного лидера в лице Black Shark 4 Pro.

RedMagic 6S Pro оказался лидером в первую очередь за счёт наиболее производительного ГП, дополнительными факторами оказались улучшенный с обновлением программной части пользовательский интерфейс, а также дисплей с частотой 165 Гц. Занявший второе место Black Shark 4 Pro по-прежнему демонстрирует в некоторых параметрах более высокие показатели. Кроме того, Black Shark до сих пор не выпустила обновлённую модель с процессором Snapdragon 888+, поэтому ещё неизвестно, как изменится расстановка после выхода Black Shark 5.

Третье место занял Vivo X70 Pro+ с процессором Snapdragon 888+ и средним баллом 836 943. В производительности GPU данный экземпляр, как видно, вполне может конкурировать с игровыми моделями. Остальными смартфонами на флагманском Snapdragon 888+ в рейтинге оказались iQOO 8 Pro, ASUS ROG 5s, а также Xiaomi MIX 4.

В рейтинге смартфонов среднего класса новичков не оказалось — вся десятка составлена из тех же участников. Единственной разницей стала перестановка 8 и 9 мест: модель Huawei nova 8 Pro на собственном процессоре HiSilicon Kirin 985 сумела потеснить iQOO Z3, которому не помог достаточно мощный Snapdragon 768G.