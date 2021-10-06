В МТС начались продажи ноутбука HONOR MagicBook M15

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи ноутбука HONOR MagicBook M15 на процессоре AMD Ryzen 5.

Новый ноутбук MagicBook M15 собран на основе 6-ядерного процессора AMD Ryzen 5 5500U, выполненного по технологии 7 нм. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти мощный чип обеспечивает высокую производительность как в рабочих программах, так и в играх. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 ГБ.

HONOR MagicBook M15 оснащен 15,6-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей. Для нее характерны богатая цветовая палитра, узкие рамки и широкие углы обзора. Экран получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и подавлению мерцания. Для комфортной длительной работы реализован специальный режим защиты зрения Eye Comfort.

Наслаждаться качественным звуком и проводить длительные онлайн-конференции помогут 2 цифровых микрофона и 2 динамика. Веб-камера размещена в центральной функциональной кнопке. Для подключения к беспроводным сетям установлен высокотехнологичный модуль Wi-Fi 6 поколения, который способен работать в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц и обеспечивает пропускную способность до 2,4 Гбит/с. Аккумулятор емкостью 56 Вт/ч обеспечивает до 11,5 часов автономной работы от одного заряда.

Ноутбук HONOR MagicBook M15 в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 2599 рублей, независимо от наличия абонентского номера в сети МТС.

Новинку можно также оформить в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 236,30 рубля, а на два года – 113 рублей.