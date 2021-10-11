Опубликован рейтинг самых любимых Android-смартфонов пользователей

Бенчмарк AnTuTu перечислил смартфоны, которые лучше всего удовлетворяют потребности пользователей.

Первое место рейтинга занял Galaxy Note20 Ultra, выпущенный Samsung в 2020 году. Смартфон привлекателен камерой 108 Мп с 50-кратным зумом, огромным дисплеем 120 Гц и поддержкой стилуса S Pen.

В сентябрьском рейтинге есть и более современный смартфон Samsung — Galaxy S21 Ultra, — а также устройства других брендов

Рейтинг Android-смартфонов на основе оценок пользователей: