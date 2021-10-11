Опубликован рейтинг самых любимых Android-смартфонов пользователей

Бенчмарк AnTuTu перечислил смартфоны, которые лучше всего удовлетворяют потребности пользователей.

Первое место рейтинга занял Galaxy Note20 Ultra, выпущенный Samsung в 2020 году. Смартфон привлекателен камерой 108 Мп с 50-кратным зумом, огромным дисплеем 120 Гц и поддержкой стилуса S Pen.

В сентябрьском рейтинге есть и более современный смартфон Samsung — Galaxy S21 Ultra, — а также устройства других брендов

Рейтинг Android-смартфонов на основе оценок пользователей:

  1. Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G — 97,1%;
  2. Oppo K9 5G — 95,19%;
  3. Huawei Mate 30 5G — 94,22%;
  4. Meizu 18 Pro — 93,56%;
  5. Meizu 18 — 93,49%;
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G — 93,38%;
  7. Huawei P40 Pro+ — 93,22%;
  8. Vivo S10 Pro — 93,04%;
  9. Vivo X60 Pro+ — 92,8%;
  10. Honor Magic3 Pro — 92,53%.

 

 

 

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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