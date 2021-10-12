Xiaomi анонсировала выход Redmi Note 11 в октябре

Лу Вейбинг (Lu Weibing), президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi, опубликовал сообщение о том, что этот месяц будет очень загружен и подтвердил, что Redmi проведет конференцию, посвящённую запуску нового продукта.

Он подкрепил свою фотографию, сделанную в ходе презентации Redmi Note 10. Это изображение подтверждает, что компания собирается выпустить новую серию Redmi Note, которая, по слухам, будет называться Redmi Note 11.

Ранее известный сетевой инсайдер Digital Chat Station, который часто делится точными прогнозами, подтвердил, что следующий флагман линейки Redmi Note поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Стоит отметить, что 120-ваттную зарядку в данный момент поддерживают всего несколько смартфонов, включая Xiaomi Mix 4 и Xiaomi Mi 10 Extreme Edition.

Напомним, Redmi Note 10 Pro поддерживает быструю зарядку 67 Вт, так что скачок мощности должен быть практически двукратным.