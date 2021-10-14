Представлен складной смартфон Samsung W22 5G

В Китае анонсирован мощный смартфон Samsung W22 5G в форм-фактор книжки: аппарат оборудован 7,6-дюймовым гибким дисплеем QXGA+ Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2208 × 1768 пикселей, частотой обновления 120 и пиковой яркостью 1200 нит.

В плане характеристик новинка схожа с моделью Galaxy Z Fold3 5G. На внешней стороне корпуса расположен экран HD+ Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6,2 дюйма, разрешением 2268 × 832 точки и частотой обновления до 120 Гц. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888, работающий в тандеме с 16 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель UFS 3.1 рассчитан на хранение 512 Гбайт информации.

Аппарат получил 4-мегапиксельную камеру, спрятанную непосредственно за основным гибким экраном. На внешней стороне в лицевой части находится 10-мегапиксельная камера, в тыльной — камера с тремя 12-мегапиксельными блоками.

Модель Samsung W22 5G выполнена в чёрном корпусе с золотистой полосой в области сочленения половинок. Реализована защита от влаги и пыли в соответствии со стандартом IPX8. Взаимодействовать с устройством можно при помощи фирменного пера S Pen.

Есть боковой дактилоскопический сканер. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой 25-ваттной подзарядки. Цена — 2640 долларов США.