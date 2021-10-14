Представлен смартфон OnePlus 9RT

Компания OnePlus сегодня официально представила смартфон OnePlus 9RT на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888. Новинка пришла на смену OnePlus 9R, в основе которого лежит Snapdragon 870.

OnePlus 9RT получил плоский экран OLED производства Samsung последнего поколения с врезанной в углу 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Дисплей характеризуется диагональю 6,62 дюйма, разрешением 2400 х 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и охватом 100% цветового пространства DCI-P3.

SoC соединена с оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1. Смартфон получил серьезную систему охлаждения c тепловой трубкой и эффективностью на 20% выше, чем у OnePlus 9, три антенны Wi-Fi для того, чтобы во время игры, когда смартфон в разных местах закрывается руками, уровень сигнала оставался стабильным. Также в наличии модуль NFC и стереодинамики.

В основной камере устройства три датчика. Основной Sony IMX766 разрешением 50 Мп дополнен широкоугольным объективом и системой оптической стабилизации. 16-мегапиксельный датчик Sony IMX481 соединен со сверхширокоугольным объективом, а третий 2-мегапиксельный датчик предназначен для съемки макро.

OnePlus 9RT получил аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Толщина смартфона – 8,29 мм, масса – 198,5 граммов. Работает новинка под управлением ColorOS 12.

Новинка поступит в продажу в Китае 19 октября, цены следующие: 8/128 ГБ – 510 долларов, 8/256 ГБ – 545 долларов, 12/256 ГБ – 590 долларов.