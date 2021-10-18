Microsoft исправила проблему с производительностью процессоров AMD в Windows 11

Microsoft выпустила очередную тестовую сборку Windows 11 под номером 22000.282 (KB5006746) для участников программы предварительной оценки на канале Beta. В ней разработчики исправили множество известных ошибок, главная из которых связана с процессорами AMD, о чём стало известно ранее в этом месяце.

Напомним, после начала распространения Windows 11 обнаружилась проблема, из-за которой производительность в приложениях на компьютерах с чипами AMD снижается на 3-5 %, а в играх может наблюдаться падение до 15 %. Похоже, что разработчикам удалось оперативно решить проблему и уже в конце месяца это исправление станет доступно для устройств, работающих под управлением стабильной версии Windows 11.

Разработчики исправили и множество других ошибок. Устранена проблема, из-за которой в некоторых случаях некорректно работало меню «Пуск» и не отображался обновлённый дизайн панели задач. Исправлен баг, из-за которого на ранних стадиях загрузки ОС мог появляться BSOD. Решена проблема, из-за которой хост-процесс Windows Management Instrumentation прекращал работу в результате возникновения необработанного нарушения доступа при использовании Desired State Configuration. Устранена проблема с записью данных в хранилище WMI при недостаточном объёме доступной памяти на устройстве.

Microsoft также внесла массу менее заметных исправлений, которые помогут сделать программную платформу более стабильной. Ознакомиться с ними можно в блоге разработчиков. Ожидается, что широким массам эти патчи станут доступны вместе с необязательным накопительным обновлением, которое будет выпущено в конце этого месяца. Кроме того, исправления станут частью обновления, которое выйдет в рамках программы Patch Tuesday в следующем месяце.