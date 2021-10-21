Samsung представила Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition

Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip3 в августе этого года. Устройство доступно в нескольких цветовых решениях. Однако для тех, кому этого мало, в ходе мероприятия Galaxy Unpacked Part 2 компания Samsung анонсировала Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, который может похвастаться широкими возможностями персонализации благодаря сменным цветным панелям.

Конечно, пользователи не смогут нарядить новинку в любой желаемый цвет, однако перечень цветов и их комбинаций, предлагаемый Samsung, довольно обширен. Компания заявляет, что пользователи могут создать 49 индивидуальных цветовых комбинаций для оформления корпуса смартфона. На выбор доступны чёрная или серебристая металлическая рамка смартфона, а также отдельные стеклянные панели для верхней и нижней частей смартфона, которые могут быть выполнены в синем, жёлтом, розовом, белом или чёрном цветах.

Пользователи, которым надоело выбранное ранее сочетание цветных панелей, смогут заменить их на любые другие в рамках программы Bespoke Upgrade Care. Эта услуга обойдётся в $79 и будет доступна с ноября. Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition будет доступен для предзаказа начиная с сегодняшнего дня. Стоимость новинки составит $1099, что на $100 больше, чем у обычного Galaxy Z Flip3.

С точки зрения характеристик Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition ничем не отличается от оригинальной модели. Он оснащён основным гибким 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и дополнительным 1,9-дюймовым экраном на матрице того же типа. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 888, 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт флеш-памяти. Имеется двойная 12-Мп тыльная и 10-Мп фронтальная камеры.

Samsung также анонсировала Galaxy Watch 4 Bespoke Studio, чтобы пользователи могли адаптировать дизайн Galaxy Watch 4 на свой вкус. Устройство будет доступно в трёх цветах корпуса: чёрном, серебристом и цвете «розовое золото». Для часов можно будет подобрать кожаные и силиконовые ремешки чёрного, белого, красного, розового, жёлтого, серебристого, оливкового и тёмно-зелёного цветов, а также модели Super Sport с перфорацией, доступные в комбинации чёрного и белого, а также синего и коричневого цветов. Стоимость Galaxy Watch 4 Bespoke Edition начинается от $279.