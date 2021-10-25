HUAWEI представил в Беларуси смартфон nova 8i. При предзаказе действует скидка

Компания HUAWEI объявляет о начале приема предварительных заказов в Беларуси на смартфон HUAWEI nova 8i. Модель оснащена безрамочным экраном, который занимает 94,7% передней панели, аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт, а также квадрокамерой с разрешением основного сенсора 64 Мп и искусственным интеллектом. В период предзаказа и до 15 ноября на новинку действует скидка 100 рублей.

Скидка действует в фирменных магазинах HUAWEI и в МТС, где продажи новинки стартуют 4 ноября.

Экран и его возможности

Смартфон оборудован 6,67-дюймовым безрамочным LTPS-дисплеем с разрешением 2376×1080 пикселей. Толщина рамок по бокам составляет всего 1,3 мм, в верхней части – 1,35 мм, а в целом экран занимает 94,7% передней панели корпуса. Безрамочный экран в сочетании с широким цветовым охватом и разрешением уровня Full HD+ гарантирует четкую и реалистичную картинку с высокой детализацией.

Для защиты зрения реализована специальная функция Eye Comfort, получившая сертификацию от компании TÜV Rhineland, которая обеспечивает комфортную работу с устройством при длительном его использовании. Она уменьшает уровень опасного синего излучения от экрана, при этом снижая до минимума искажения желтого цвета. Сенсорная панель поддерживает частоту дискретизации 180 Гц – с ее помощью экран быстро и реалистично реагирует на касания, что особенно важно во время динамичных видеоигр.

Усовершенствованная камера для творчества и общения

В HUAWEI nova 8i установлена основная камера с четырьмя объективами. Главный модуль получил объектив с диафрагмой f/1.9 и крупноформатный сенсор с разрешением 64 МП и диагональю 1/1,7 дюйма. С его помощью камера выдает четкие и яркие снимки в любое время суток и поддерживает прямой вывод изображений в полном разрешении. Специальная камера для широкоформатной съемки с углом обзора 120° облегчает съемку пейзажей, интерьеров и больших групп людей, позволяя вместить в кадр больше объектов даже при съемке с близкого расстояния. Камера для макросъемки помогает раскрыть необычные ракурсы и запечатлеть мелкие детали, сфокусировавшись на объектах на расстоянии всего 4 см.

Для создания четких и детализированных снимков в условиях недостаточного освещения предусмотрен режим ночной съёмки Super Night Shot 2.0. Фронтальная камера с разрешением 16 МП расположена в круглом отверстии в верхнем левом углу экрана вместе с сенсором, который определяет тон и яркость внешнего освещения. Опираясь на эти данные, смартфон может автоматически изменять цветовую температуру экрана, обеспечивая стабильность цветопередачи при любых условиях. Инновационный алгоритм ретуши на базе искусственного интеллекта помогает делать красивые фотографии, сохраняя при этом все детали.

Высокоемкая батарея и сверхбыстрая зарядка

Смартфон получил аккумулятор емкостью 4300 мА×ч, поддерживающий технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge с мощностью 66 Вт. Батарея состоит из одного элемента, но оснащена двумя положительными и одним отрицательным электродами. Такое решение обеспечивает быструю зарядку и высокую плотность энергии. Всего за 17 минут смартфон заряжается с нуля до 60%, которых хватит на целый день работы, а полная зарядка занимает 38 минут. Это дает возможность очень быстро восполнить заряд, не беспокоясь о нем во время игр, просмотра видео и общения. Энергопотреблением мобильных приложений гибко управляют умные алгоритмы энергосбережения, позволяя устройству работать автономно в течение всего дня.

Связь и память

HUAWEI nova 8i оснащен инновационной системой беспроводной связи Full-scene Smart Antenna 2.0, состоящей из семи антенн, расположенных по четырём граням корпуса. С ее помощью обеспечивается улучшенный прием сигнала при любых положениях устройства, включая горизонтальное, что особенно важно во время видеоигр. Функция Smart Game позволяет управлять уведомлениями о звонках и сообщениях во время игровой сессии.

Смартфон располагает вместительным встроенным хранилищем емкостью 128 ГБ, что позволяет сохранять большое количество фото, видео и музыки на устройстве. 6 ГБ оперативной памяти дают возможность уверенно работать в многозадачных режимах.

Повседневный комфорт

HUAWEI nova 8i работает под управлением интерфейса EMUI 11, который предлагает набор интеллектуальных функций и технологий для быстрого и эффективного решения повседневных задач. Сервис видеозвонков HUAWEI MeeTime позволяет общаться с обладателями любых смартфонов и планшетов HUAWEI. В нем есть функция демонстрации экрана с добавлением набросков и заметок.

Также пользователям новинки доступны все преимущества интеллектуальной экосистемы HUAWEI Mobile Services (HMS). Помимо HUAWEI Music, HUAWEI Health и других сервисов, доступны десятки тысяч приложений из постоянно пополняющегося каталога магазина приложений AppGallery. Для поиска информации, товаров, продуктов и приложений в Интернете HUAWEI nova 8i предлагает сервис Petal Search. AppGallery тоже интегрирован в его поисковую систему.

Цена и предзаказы

Предварительные заказы в Беларуси на HUAWEI nova 8i в Беларуси принимаются с 25 октября по 3 ноября 2021 года в фирменных магазинах HUAWEI и в МТС. Рекомендованная розничная цена составляет 1099 рублей. В период предзаказа смартфон можно приобрести со скидкой – за 999 рублей. Смартфон доступен в двух цветах: «Лунное серебро» и «Звёздное небо».