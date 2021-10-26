Sony представила смартфон Xperia PRO-I

Компания Sony Electronics представила Xperia PRO-I, первый в мире смартфон, камера которого построена на датчике размером 1 дюйм по диагонали. Используется сенсор Exmor RS с фазовой автофокусировкой и шагом пикселя 2,4 мкм, который также применяется используется в камере RX100 VII. Только в данном случае он был специально оптимизирован для работы в смартфоне. Новый смартфон был разработан специально для создателей контента.

Новинка поддерживает 12-битную съёмку в формате RAW и завись видео формата 4K с частотой до 120 FPS. Также смартфон оснащён переключаемой диафрагмой (f/2.0 или f/4.0), которая позволяет с лёгкостью изменять глубину резкости. Смартфон также укомплектован процессором обработки изображения BIONZ X for mobile и новым интерфейсным чипом, который обеспечивает высокую скорость работы и улучшенное качество изображения.

Xperia PRO-I оснащён тремя камера, а также датчиком глубины сцены 3D iToF. Применяется оптика с антибликовым покрытием ZEISS Tessar. Основная камера на упомянутом 12-Мп датчике Exmor RS имеет широкоугольную оптику с эквивалентным фокусным расстоянием 24-мм, а две другие, также 12-Мп, оснащены 16-мм широкоугольным и 50-мм стандартным объективами.

Смартфон поддерживает фазовую автофокусировку по 315 точкам, покрывающих 90 % кадра, а также передовые технологии автофокусировки, включая автофокусировку по глазам в реальном времени у людей и животных, отслеживание объектов в реальном времени, серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду с автофокусировкой/автоэкспозицией, а также антидисторсионный затвор для более чёткого захвата быстро движущихся объектов. Кроме того, Xperia PRO-I оснащён специальной кнопкой для спуска затвора.

Xperia PRO-I построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888, имеет на борту 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 512 Гбайт. Также имеется поддержка карт памяти microSD ёмкостью до 1 Тбайт. Смартфон оснащён 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с матрицей 4K HDR, частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, защищённым от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Устройство поддерживает технологию объёмного звука Dolby Atmos, а также формат 360 Reality Audio и апскейлинг двухканального стерео до уровня пространственного звука 360 spatial sound. Помимо этого, смартфон оснащён технологиями High-Resolution Audio и High-Resolution Audio Wireless посредством кодека LDAC для беспроводных подключений, а также DSEE Ultimate, которая помогает приблизить качество воспроизведения к стандарту High-Resolution Audio. Важно отметить, что Xperia PRO-I также оснащён 3,5-мм аудиоразъемом — большая редкость для современного флагмана.

Смартфон поддерживает функцию Game Enhancer для улучшения игрового процесса. Режим Heat Suppression позволяет осуществлять питание подсистем смартфона напрямую, в обход зарядки аккумулятора, с тем чтобы снизить тепловую нагрузку и сохранить его работоспособность на долгий срок. К слову, аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч обеспечивает работу Xperia PRO-I в течение всего дня. Всего за 30 минут можно зарядить аккумулятор до 50 % ёмкости с помощью входящего в комплект зарядного устройства XZQ-UC1 мощностью 30 Вт. Смартфон обладает водо- и пыленепроницаемостью согласно стандарту IP65/68.

В рамках выполнения экологического плана «Road to Zero», компания сократила использование пластика в упаковке смартфонов Xperia, исключив пластиковые компоненты или заменив их бумажными материалами. Xperia PRO-I — первый смартфон компании, в упаковке которого использовались бумажные материалы вместо пластика.

Кроме того, для любителей мобильного видеоблогинга был представлен аксессуар Vlog Monitor, который подключается к Xperia PRO-I и оснащён 3,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1280 × 720 точек и соотношением сторон 16:9, а также металлическим держателем. В качестве дополнительного аксессуара будет также доступен кожаный чехол-крышка.

Новый Xperia PRO-I, Vlog Monitor и кожаный чехол-крышка поступят в продажу в декабре. Цена устройств для российского рынка будет объявлена дополнительно, но явно новинка будет не из дешёвых.