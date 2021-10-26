В МТС снизились цены на iPhone SE 2020 с объемом памяти 64 и 128 ГБ. Популярный компактный смартфон стал доступнее в рамках акций «Вам бонус!» и «Удачная покупка». Теперь его можно приобрести по цене от 1089 рублей.

iPhone SE 2020 – высокопроизводительный смартфон от компании Apple с миниатюрными габаритами. Аппарат оснащен 4,7-дюймовым Retina-дисплеем с автоматической регулировкой яркости и ионным закаленным стеклом. Его основная камера на 12 Мп умеет снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Фронтальная камера на 7 Мп позволяет настраивать освещение так, чтобы черты лица и цвет кожи смотрелись наиболее естественно. Смартфон защищен от проникновения пыли и влаги по стандарту IP68.

В рамках акции «Вам бонус!» стоимость версии iPhone SE 2020 с 64 ГБ памяти снизилась на 310 рублей. Теперь ее можно приобрести за 1089 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 125 рублей, а на два года – до 62 рублей.

Стоимость версии со 128 ГБ памяти уменьшена до 1299 рублей. В рассрочку на год сейчас ее можно забрать с ежемесячным платежом 135 рублей, а на два года – за 69 рублей в месяц.

Акция «Вам бонус!» дает возможность воспользоваться скидкой при подключении или переходе на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Скидка предоставляется как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

В рамках акции «Удачная покупка» смартфон iPhone SE 2020 с 64 ГБ памяти при покупке единым платежом стал доступен за 1399 рублей, а со 128 ГБ памяти – за 1599 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесяная оплата уменьшена до 135 рублей и до 68 рублей на два года для версии с меньшим объемом памяти, а также до 160 и 79 рублей в месяц соответственно – для более вместительной.