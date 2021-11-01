В МТС появились в продаже AirPods третьего поколения

AirPods третьего поколения — новый оптимизированный дизайн и пространственный звук. Технология пространственного аудио окружает звуком со всех сторон. Адаптивный эквалайзер автоматически подстраивает музыку персонально под вас. Микрофоны, направленные внутрь, измеряют характе­ристики звука, который вы слышите. На основании полученных данных низкие и средние частоты коррек­тируются в режиме реального времени так, чтобы вы слышали всё богатство музыкальных оттенков.

Динамический драйвер, разработанный Apple, использует специальный усилитель, обеспечивая невероятную детальность звучания. Вы будете чётко слышать весь спектр — от глубоких, насыщенных басов до кристально чистых высоких нот.

Исключительно простая настройка, активация при надевании и мгновенное переключение с одного устройства на другое. AirPods подключаются моментально. Поместите их рядом с iPhone или iPad и коснитесь кнопки «Подключить» для соединения наушников сразу со всеми устройствами в вашей учётной записи iCloud. Так вы сможете, например, ответить на звонок с iPhone, пока слушаете музыку на Mac, — и переключать­ся между устройствами не придётся.

Легко управлять воспроизведением и звонками. Новый датчик нажатия поддерживает ещё больше возможностей управления: включайте и останавливайте воспроизведение, перематывайте треки, отвечайте на звонки и завершайте их.

AirPods третьего поколения — высокое качество звука во время разговоров по FaceTime. А пространственное аудио делает групповые звонки ещё более похожими на общение вживую.

Аккумулятор работает ещё дольше без подзарядки. Футляр наушников легко заряжается с помощью зарядного устройства MagSafe. При полном заряде футляра наушники работают до 30 часов подряд. А если Airpods полностью разряжены, достаточно всего пяти минут в футляре — и можно слушать музыку ещё около часа.

AirPods третьего поколения доступны для всех за 699 рублей. Действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи могут приобрести гаджет и в рассрочку в рамках акции «Время покупать!» от 30 рублей в месяц.

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Подробнее об условиях акции «Смарт-устройства» — здесь.