В МТС появились в продаже AirPods третьего поколения

AirPods третьего поколения — новый оптимизированный дизайн и пространственный звук. Технология пространственного аудио окружает звуком со всех сторон. Адаптивный эквалайзер автоматически подстраивает музыку персонально под вас. Микрофоны, направленные внутрь, измеряют характеристики звука, который вы слышите. На основании полученных данных низкие и средние частоты корректируются в режиме реального времени так, чтобы вы слышали всё богатство музыкальных оттенков.
Динамический драйвер, разработанный Apple, использует специальный усилитель, обеспечивая невероятную детальность звучания. Вы будете чётко слышать весь спектр — от глубоких, насыщенных басов до кристально чистых высоких нот.
Исключительно простая настройка, активация при надевании и мгновенное переключение с одного устройства на другое. AirPods подключаются моментально. Поместите их рядом с iPhone или iPad и коснитесь кнопки «Подключить» для соединения наушников сразу со всеми устройствами в вашей учётной записи iCloud. Так вы сможете, например, ответить на звонок с iPhone, пока слушаете музыку на Mac, — и переключаться между устройствами не придётся.
Легко управлять воспроизведением и звонками. Новый датчик нажатия поддерживает ещё больше возможностей управления: включайте и останавливайте воспроизведение, перематывайте треки, отвечайте на звонки и завершайте их.
AirPods третьего поколения — высокое качество звука во время разговоров по FaceTime. А пространственное аудио делает групповые звонки ещё более похожими на общение вживую.
Аккумулятор работает ещё дольше без подзарядки. Футляр наушников легко заряжается с помощью зарядного устройства MagSafe. При полном заряде футляра наушники работают до 30 часов подряд. А если Airpods полностью разряжены, достаточно всего пяти минут в футляре — и можно слушать музыку ещё около часа.
AirPods третьего поколения доступны для всех за 699 рублей. Действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи могут приобрести гаджет и в рассрочку в рамках акции «Время покупать!» от 30 рублей в месяц.
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