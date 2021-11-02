Акция в МТС: планшет Lenovo Tab M10 HD за 489 рублей

В МТС появилась возможность сэкономить при покупке планшета Lenovo Tab M10 HD второго поколения. С 1 по 18 ноября эту модель можно будет приобрести за 489 рублей или от 21,70 рубля в месяц.

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) – планшет для всей семьи, оснащенный ярким 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, основной камерой с автофокусом на 8 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, 64 ГБ внутренней и 4 ГБ оперативной памяти. Громкий и насыщенный звук в нем обеспечивают два стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Стильный металлический корпус уменьшает вероятность появления царапин и вмятин. В планшете доступен детский режим Kids Space, который дает возможность воспользоваться множеством приложений, книг и видео, одобренных профессиональными педагогами.

С 1 по 18 ноября планшет Lenovo Tab M10 HD второго поколения будет предлагаться в МТС по специальной сниженной цене. В эти дни, независимо от наличия абонентского номера в сети МТС, его можно будет забрать в рамках акции «Для всех» всего за 489 рублей.

Для действующих и новых абонентов МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи доступна покупка Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) и в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж за планшет снижен до 45,40 рубля, а на два года – до 21,70 рубля.