HONOR представляет в Беларуси смартфон HONOR 50 с предустановленными сервисами Google

Глобальный технологический бренд HONOR представил в Беларуси новый смартфон HONOR 50, который является первым смартфоном c процессором SnapdragonTM 778G от Qualcomm и поставляется с предустановленными GMS (Google mobile services). HONOR 50 станет доступен для покупки в Беларуси 5 ноября 2021 года. При покупке смартфона у всех официальных партнеров до 14 ноября 2021 года включительно пользователи получат в подарок беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 lite.

Непревзойденная система камер для максимального удобства ведения съемки

Набирающий популярность формат коротких видео привлекает все больше людей, которые хотят запечатлеть моменты своей жизни и делиться ими с другими. HONOR 50 оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой с углом обзора 90°, что позволяет делать идеальные селфи и видео, захватывая больше пространства в кадре. Основной блок камеры состоит из 108-мегапиксельного основного объектива, 8-мегапиксельной широкоугольной камеры c углом обзора в 112°, 2-мегапиксельной макро-камеры и 2-мегапиксельной Боке камеры, что позволяет пользователям снимать фотографии и видео с высокой четкостью и детализацией даже ночью.

Со встроенной функцией “Мультивидео” пользователи могут переключаться между камерами с шестью режимами видеосъемки. В них одновременно используются основная и фронтальная камеры, обеспечивая высокое качество записи. Пользователям также доступно использование бьюти-режима, разбивка видео на кадры и использование предустановленных шаблонов сторис для видео.

Великолепный дизайн и высокая производительность

Воплощая в себе премиальную и уникальную эстетику, отражающую последние тенденции дизайна, HONOR 50 оснащен ультратонкой рамкой на передней панели и 2,5-дюймовыми краями полированного стекла как на верхней, так и на нижней сторонах дисплея. Дизайн HONOR 50 выходит за рамки обычной цветовой гаммы. Одним из необычных вариантов цветов является перламутровый лого с логотипом HONOR в виде голограммы на задней панели и морозный кристалл с уникальным блеском в виде снежных кристаллов. Также HONOR 50 представлен в изумрудно-зеленом и классическом полночном черном цвете.

Новым смартфон оснащен 6.57 дюймовым изогнутым OLED-экраном с поддержкой Full HD разрешения. Частота обновления экрана до 120 Гц наряду с возможностью отображения более 1,07 миллиарда цветов (что соответствует 100% цветовому охвату DCI-P3) обеспечивают потрясающие визуальные эффекты.

HONOR 50 оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч, что позволяет использовать смартфон на протяжении всего дня, а благодаря функции быстрой зарядки HONOR SuperCharge c мощностью 66 Вт, скорость зарядки от нуля до 70% составляет всего 20 минут.

Смартфон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G с поддержкой технологии связи 5G. Производительность процессора увеличена на 45% по сравнению с предыдущим поколением процессоров. Уникальная технология ускорения графики GPU Turbo X, которой оснащен HONOR 50, обеспечивает высокую производительность во время игрового процесса.

HONOR 50 поставляется с предустановленными сервисами GMS (Google Mobile Services) и фирменным интерфейсом Magic UI 4.2, предлагающим набор функций для дополнительного удобства использования.

Цены и доступность

Смартфон HONOR 50 будет доступен для покупки с 5 ноября в магазинах и на сайтах следующих официальных партнеров: операторов МТС и A1, сетей магазинов «5 Элемент» и «Электросила», салонах связи «На Связи», «Алло», интернет-гипермаркете 21vek.by.

Для всех пользователей, кто совершит покупку до 14 ноября включительно действует акционное предложение – наушники HONOR Earbuds 2 lite в подарок. Цена на HONOR 50 в версии 8 ГБ + 128 ГБ составит всего 1 399 рублей. Данная версия будет доступна в двух цветах: перламутровый лого и изумрудно-зеленый. Версию с увеличенным до 256 ГБ объемом встроенной памяти можно будет купить по цене 1 599 рублей в двух цветовых решениях – полночный черный и морозный кристалл.