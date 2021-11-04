Национальный центр защиты персональных данных будет зарегистрирован 15 ноября. Об этом сегодня во время форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно сообщил заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Сергей Жерносек, сообщает БЕЛТА.

Сергей Жерносек отметил, что форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) - это прежде всего диалоговая площадка для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов внедрения и развития цифровых технологий во всех сферах. "2021 год отмечен рядом значимых мероприятий. Подписан указ, в соответствии с которым с 1 сентября введены в действие биометрические документы, для чего создана соответствующая инфраструктура. Кроме того, получили дальнейшее развитие системы межведомственного информационного взаимодействия, которые являются базовыми компонентами электронного правительства, позволяющего обеспечить прозрачность, безопасность и удобство коммуникации между гражданами и государством. Ведется активная работа по внедрению концепции умного города на региональном уровне", - рассказал он.

"С 15 ноября вступает в действие закон о защите персональных данных. В развитие данного закона главой государства подписан указ о мерах по совершенствованию защиты персональных данных. В соответствии с ним Оперативно-аналитический центр 15 ноября зарегистрирует Национальный центр защиты персональных данных, который будет являться полномочным органом по контролю за обработкой персональных данных, рассмотрением жалоб, принятием решений по приостановлению деятельности тех операторов, которые не выполняют свои обязанности. Он также будет взаимодействовать с международными организациями по защите персональных данных наших организаций", - рассказал Сергей Жерносек.