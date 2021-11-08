Antutu составила рейтинги эффективных Android-смартфонов

Команда Antutu составила рейтинги наиболее эффективных смартфонов на базе Android с точки зрения затрат и отдачи в разных ценовых категориях. Meizu победила сразу в двух категориях.

Эти рейтинги были составлены по соотношению цены и производительности смартфонов. В сегменте от 3000 до 3999 юаней (470-625 долларов) лидирует Meizu 18. Meizu 18 является редким сегодня флагманом с относительно небольшим экраном диагональю 6,2 дюйма и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Следом идут Iqoo 8 и OnePlus 9RT.

В более дорогом сегменте от 625 до 780 лидером оказался Meizu 18 Pro, следом за ним идут Iqoo 8 Pro и Oppo Find X3 Pro.

Лидером самой бюджетной категории стал Redmi Note 10 Pro, Realme GT возглавил рейтинг смартфонов в ценовом сегменте от 310 до 465 долларов. Black Shark 4S Pro лидирует в премиальной категории.