В БГУИР проходит студенческая олимпиада BIT-Cup

BIT-Cup - студенческая олимпиада в сфере информационных технологий, организованная Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники. С 6 по 14 ноября проводится отборочный этап. На него зарегистрировалось 467 студентов разных вузов.



Конкурсные задания разрабатываются партнерами олимпиады - ведущими IT-компаниями. На соревнованиях представлены 7 направлений:



• "Разработка веб-приложений на PHP" - компания IntexSoft;

• "Back-end разработка на Java" - компания Tinkoff;

• "Программирование на .NET" - компания Qulix;

• Software Automation Testing - компания Epam;

• Data Science - компания IBA;

• Web Development - компания LeverX Group;

• Mobile App Development для iOS и Android - компания ITechArt.



Самыми популярными стали направления "Программирование на .NET" (зарегистрировались 157 участников), Web Development (110 участников) и Mobile App Development для iOS и Android (52 участника).



Отборочный тур представляет собой тестовые задания. По их результатам лучшие участники пройдут в финал. Этот этап обычно представляет собой решение практических задач.

Финал BIT-Cup 2021 пройдет 30 ноября. Конкурсные работы будут оценивать специалисты компаний.