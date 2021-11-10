В России прошла презентация смартфона Honor 50

Honor представила на российском рынке смартфон Honor 50. Стоит отметить, что это первое устройство компании с Google-сервисами на борту после отделения от Huawei и введенных санкций правительством США.

Honor 50 работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 778G. Смартфон будет поставляться с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а объем постоянной памяти доступен на 128 или 256 ГБ. Гаджет получил Android 11 с фирменным интерфейсом Magic UI 4.2.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, способной зарядить устройство от 0 до 100% за 45 минут.

Основная камера смартфона представлена 4 датчиками на 108 Мп (основной), 8 Мп (ультраширокоугольный), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера получила модуль на 32 Мп.

Напомним, что в Беларуси смартфон HONOR 50 будет доступен для покупки с 5 ноября в магазинах и на сайтах следующих официальных партнеров: операторов МТС и A1, сетей магазинов «5 Элемент» и «Электросила», салонах связи «На Связи», «Алло», интернет-гипермаркете 21vek.by.