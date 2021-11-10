Qualcomm представила платформу Snapdragon Spaces XR для разработчиков AR-приложений

На выставке Augmented World Expo компания Qualcomm представила платформу Snapdragon Spaces XR, которая поможет разработчикам адаптировать их приложения для использования с носимыми AR-устройствами.

Сегодняшнее объявление не включает упоминаний о новом оборудовании. Тем не менее Qualcomm объявила о ряде важных партнёрств, которые могут предопределить будущее смешанной реальности. В число партнёров Qualcomm входит Niantic с её платформой Lightship для «реальных приложений метавселенной», а также производители, включая Lenovo, Oppo и Xiaomi. Очки Lenovo ThinkReality A3, основанные на эталонном дизайне Qualcomm XR1 Smart Viewer, станет первым устройством, которое коммерциализирует Snapdragon Spaces в следующем году.

Snapdragon Spaces предназначена для поддержки «открытой» и «кросс-девайсной» экосистемы с API, которые не зависят от оборудования, что позволяет разработчикам ПО работать с различными типами платформ, включая AR-очки и полноразмерные AR-гарнитуры. Qualcomm Snapdragon Spaces поддерживает инструменты знакомые разработчикам, работающими с Unreal Engine 4 и Unity. Платформа уже доступна избранным разработчикам, таким как Holo One и NZXT. Широкое число разработчиков получит доступ к инструментам платформы, включая инструменты для отслеживания рук, распознавания и отслеживания изображений, в начале следующего года.

Qualcomm также объявила о приобретении активов у HINS SAS и её дочерней компании Clay AIR, включая инструменты для отслеживания рук и распознавания жестов. Партнёрство с Wikitude откроет Qualcomm доступ к средствам Snapdragon Spaces для 150 тысяч зарегистрированных на этой платформе разработчиков.