Монитор PHILIPS удостоен премии CES 2022 в области инноваций

Компания Philips Monitors сегодня объявила о том, что стала лауреатом премии CES 2022 Innovation Awards Honoree за Philips Momentum 559M1RYV, 55-дюймовый монитор, предназначенный для игровых приставок Xbox. В этом году список участников программы CES Innovation Awards получил рекордное количество - более 1800 заявок. Объявление было сделано в преддверии CES 2022, самого влиятельного события в мире в сфере ИТ, которое состоится 5-8 января в Лас-Вегасе, штат Невада, в режиме онлайн.

Philips Momentum 559M1RYV

Программа CES Innovation Awards, принадлежащая и проводимая Consumer Technology Association (CTA), является ежегодным конкурсом, посвященным выдающемуся дизайну и разработке в 27 категориях продуктов потребительских технологий. Те, у кого самый высокий рейтинг, получают награду “Best of Innovation". Жюри, состоящее из отраслевых экспертов, включая представителей СМИ, дизайнеров, инженеров и других, рассматривало представленные работы на основе инноваций, инженерных решений и функциональности, а также эстетики и дизайна.

Philips Momentum 559M1RYV

Philips Momentum, разработанный как игровой монитор для консоли Xbox (559M1RYV), обеспечит максимально комфортный геймплей для поклонников этой приставки. Он устанавливает новый стандарт игровых мониторов для консолей следующего поколения. Включение новой спецификации HDMI 2.1 теперь обеспечивает консольные игры следующего поколения с разрешением 4K, более высокой частотой обновления 120 Гц, поддержкой DisplayHDR 1000 и всегда низкой задержкой. Это обеспечивает четкое изображение на 55-дюймовом (139,7 см) экране и высокую производительность.

В комплект Philips Momentum 559M1RYV входит специально разработанный саундбар от инженеров Bowers & Wilkins, британской компании по производству акустических систем, всемирно известной своими инновационными разработками в сфере звукоинженерии, который дополнит ваш захватывающий игровой процесс.



«Мы очень гордимся и благодарны за то, что нас назвали лауреатом премии CES ® Innovation Awards в категории игровых продуктов», - прокомментировал Стефан Зоммер (Stefan Sommer), директор MMD по маркетингу и управлению бизнесом в Европе: «Philips Momentum 559M1RYV демонстрирует наше лидерство в предоставлении консольным геймерам максимально плавного и захватывающего геймплея, возможного на консолях следующего поколения».

С именами лауреатов премии CES 2022 Innovation Awards, включая описания и фотографии продуктов, можно ознакомиться на сайте CES.tech/innovation. Другие имена будут объявлены в январе. Многие лауреаты представят свои продукты-победители на витрине Innovation Awards на выставке CES 2022.