Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03 Core

Компания Samsung расширила ассортимент доступных смартфонов, анонсировав модель Galaxy A03 Core, рассчитанную на работу в мобильных сетях четвёртого поколения 4G/LTE. В основу аппарата положен процессор Unisoc SC9863A. Чип содержит восемь вычислительных ядер Arm Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графический ускоритель IMG 8322.

Устройство несёт на борту 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Смартфон оборудован 6,5-дюймовым дисплеем HD+ Infinity-V. В верхней части этой панели имеется небольшой вырез для 5-мегапиксельной фронтальной камеры с максимальной диафрагмой f/2,2. В тыльной части располагается камера на основе 8-мегапиксельного датчика.

Габариты устройства составляют 164,2 × 75,9 × 9,1 мм. Предусмотрены два слота для карт Nano SIM и разъём для флеш-карты microSD. Новинка будет предлагаться в синем и чёрном вариантах цветового исполнения. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.