Motorola представила смартфон Moto G200 5G

Состоялась премьера флагманского смартфона Moto G200. Новинка получила самый производительный на сегодня чипсет Snapdragon.

В сравнении с предыдущей моделью Moto G100, новый вариант получил лучший 6,8-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления экрана 144 Гц — против 90 Гц у его предшественника. Вне рынка игровых смартфонов такой частотой могут похвастаться очень немногие устройства. Дополнительно известно, что дисплей поддерживает технологию HDR10 и цветовое пространство DCI-P3, охватывающее большую часть цветов естественного спектра.

Чипсет дополняют 8 Гбайт «быстрой» оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гбайт ПЗУ UFS 3.1, а функция Ready For позволяет подключать смартфон почти к любому монитору или телевизору для использования в «режиме ПК».

Ещё одним шагом вперёд по сравнению с предыдущей моделью стало использование 108-мегапиксельного сенсора камеры с эффективным размером пикселей 2,1 мкм при использовании режима «слияния» девяти пикселей. Доступна съёмка видео в режиме 8К (а также фреймрейт 960 FPS в режиме слоу-моушн). Помимо главной камеры имеется ультраширокоугольная на 13 Мп (может использоваться в качестве макрокамеры), а также датчик глубины. Селфи-модуль использует сенсор на 16 Мп.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью до 33 Вт. По данным Motorola, зарядки в течение 15 минут будет достаточно для того, чтобы смартфон проработал в течение целого дня. Обеспечена «базовая» защита от воды в соответствии со стандартом IP52.

Флагманская модель Moto G200 5G появится в ближайшие недели в Европе, о времени начала продаж в других регионах будет объявлено позже. Смартфон будет стоить €450.