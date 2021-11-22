Honor показала Honor 60: смартфон выходит 1 декабря

Компания Honor сделала сегодня анонс, посвящённый новому флагманскому смартфону Honor 60. Производитель опубликовал тизер, в котором нам показывают части смартфона, а также подтвердил, что его полноценная презентация состоится на следующей неделе.

Ранее первый тизер подтвердил, что модуль камеры продолжает классический дизайн серии Honor 50 с двумя кольцами. Honor 60 получит корпус с уникальным рисунком звёздного неба, при этом корпус и экран должны быть изогнутыми со всех четырёх сторон.

Honor 60 должен получить современную платформу Snapdragon, улучшенные по сравнению с Honor 50 камеры, аккумулятор ёмкостью не менее 4500 мА·ч и поддержку зарядки мощностью 65 Вт. Смартфон будет представлен 1 декабря этого года.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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