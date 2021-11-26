Samsung прекращает выпуск смартфонов серии Galaxy Note

До конца года компания Samsung Electronics завершит производство смартфонов серии Galaxy Note. Как сообщает южнокорейское издание ET News, выпуск соответствующих моделей уже не предусмотрен в планах компании на 2022 год. Ожидается, что из продажи к следующему году будут изъяты и имеющиеся в магазинах экземпляры.

В этом году Samsung Electronics выпустила порядка 3,2 млн Galaxy Note 20, представленных годом ранее. Обеспечив поддержку стилуса S Pen моделям Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold 3, компания интегрировала наиболее важную для фанатов серии «компетенцию» в другие линейки, обеспечив максимальную безболезненность замены.

Со следующего года смартфонов Galaxy Note в продаже больше не будет. Вместо этого, концепции прежних вариантов Note будет в основном соответствовать версия Ultra из серии Galaxy S. Известно, что модель с рабочим названием Galaxy S22 Ultra будет представлена в начале следующего года, причём она во многом будет копировать дизайн и базовые функции смартфонов Galaxy Note.

Основной причиной прекращения производства серии Galaxy Note являются выросшие объёмы производства смартфонов с гибкими дисплеями. Отказ от прежних вариантов поможет избежать внутренней конкуренции между моделями и сконцентрироваться на выпуске смартфонов нового поколения. В 2019 году Samsung поставила 12,7 млн Galaxy Note, а в 2020 году — 9,7 млн.

В следующем году компания намерена продать 13 млн сгибаемых смартфонов серии Galaxy Z. Известно, что флагманы серии Galaxy S22 начнут поставлять после мероприятия Unpacked, которое пройдёт в феврале следующего года, а обновление серии Galaxy Z состоится в третьем квартале.