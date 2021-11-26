Oppo представила смартфоны Reno 7

Oppo провела мероприятие по запуску смартфонов Reno 7. В серию вошло три устройства: собственно Reno 7, Reno 7 Pro и Reno 7 SE. Все три устройства получили современный дизайн с плоскими боковыми гранями, как у двух последних поколений iPhone

Самым продвинутым среди новинок является Oppo Reno 7 Pro. Устройство основано на чипсете MediaTek Dimensity 1200 Max, который может быть дополнен 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя в обоих случаях составляет 256 Гбайт. Новинка оборудована 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Одно из главных достоинств новинки заключается в его основной камере. В качестве главного сенсора используется флагманский Sony IMX766 с разрешением 50 Мп и апертурой f/1.8, который дополнен 8-Мп и 2-Мп вспомогательными датчиками. Фронтальная камера представлена 32-Мп сенсором IMX709, который совмещён со светочувствительной оптикой, созданной совместно с Sony.

Стоимость Oppo Reno 7 Pro с 8 Гбайт оперативной памяти составляет $579, тогда как версия с 12 Гбайт ОЗУ обойдётся в $626.

Базовая модель серии Oppo Reno 7 построена на платформе среднего класса Qualcomm Snapdragon 778G, и также доступна с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Однако кроме 256-Гбайт доступен и 128-Гбайт накопитель. Смартфон оснащён 6,43-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. В качестве фронтальной камеры используется тот же модуль, что и у старшей модели. А вот главный датчик основной камеры не такой как у Reno 7 Pro. Его модель не называется, однако известно, что он имеет разрешение 64 Мп и апертуру f/1.7. Основной сенсор дополнен 8-Мп и 2-Мп датчиками. Reno 7 оборудован 4500-мА·ч аккумулятором. Толщина смартфона составляет 7,59 мм, а его вес достигает 185 граммов.

Стандартная комплектация с 8 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт накопителем стоит $422. Устройство с таким же объёмом ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти стоит $469. Самая продвинутая конфигурация с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 Гбайт оценивается в $516.

Oppo Reno 7 SE основан на MediaTek Dimensity 900. В смартфоне используется 6,43-дюймовая OLED-матрица с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основная камера объединяет главный 48-Мп сенсор Sony IMX581 с двумя 2-Мп датчиками. Версия устройства с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти стоит $344. Модель с 256 Гбайт постоянной памяти обойдётся на $30 дороже.

Все новинки работают под управлением Android 11 с оболочкой Color OS 12. Ожидается, что смартфоны Oppo серии Reno 7 выйдут на глобальный рынок в ближайшее время.