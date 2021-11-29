«Яндекс» обвинили в жесткой дискриминации российских конкурентов

К такому выводу пришли эксперты Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК. «Это приводит к вытеснению рекламных блоков в результатах поисковой выдачи в пользу сервисов ООО “Яндекс”», – говорится в документе ведомства.

ЕЭК зафиксировала три нарушения, к которым прибегал интернет-гигант. Так, по данным Комиссии, «Яндекс» различными способами стремился рекламировать в первую очередь собственные сервисы и нередко отказывал в рекламе другим рекламодателям.

Также в Комиссии считают, что за нарушение можно считать один из пунктов действующей редакции правил показа рекламы в сервисе «Директ». Он подразумевает, что «Яндекс» имеет право отказать рекламодателю в показе его объявления в случае, если оно замещает (вытесняет) блок рекламы сервисов самого «Яндекса».

Наконец, третье нарушение связано с так называемыми «колдунщиками» - специальными виджетами, которые пользователь видит в верхней части поисковой выдачи. Претензия комиссии заключается в том, что «Яндекс» открывает рекламодателям доступ к ним лишь в том случае, если те подключат к своему профилю «Яндекс.метрику» и платежную систему Yandex Pay.

 

 

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Источник: 

cnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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