«Яндекс» обвинили в жесткой дискриминации российских конкурентов

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обвинила российского интернет-гиганта «Яндекс» в дискриминации конкурентов в России. В документе ЕЭК говорится, что в деятельности «Яндекса» на российском рынке были обнаружены «признаки нарушений» правил конкуренции.

К такому выводу пришли эксперты Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК. «Это приводит к вытеснению рекламных блоков в результатах поисковой выдачи в пользу сервисов ООО “Яндекс”», – говорится в документе ведомства.

ЕЭК зафиксировала три нарушения, к которым прибегал интернет-гигант. Так, по данным Комиссии, «Яндекс» различными способами стремился рекламировать в первую очередь собственные сервисы и нередко отказывал в рекламе другим рекламодателям.

Также в Комиссии считают, что за нарушение можно считать один из пунктов действующей редакции правил показа рекламы в сервисе «Директ». Он подразумевает, что «Яндекс» имеет право отказать рекламодателю в показе его объявления в случае, если оно замещает (вытесняет) блок рекламы сервисов самого «Яндекса».

Наконец, третье нарушение связано с так называемыми «колдунщиками» - специальными виджетами, которые пользователь видит в верхней части поисковой выдачи. Претензия комиссии заключается в том, что «Яндекс» открывает рекламодателям доступ к ним лишь в том случае, если те подключат к своему профилю «Яндекс.метрику» и платежную систему Yandex Pay.