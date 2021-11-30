В МТС стартовали продажи планшета PRESTIGIO Grace 4891

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи планшета PRESTIGIO Grace 4891. Новинка порадует красочным 10,1-дюймовым IPS-экраном, тонким прочным металлическим корпусом и доступной ценой.

Планшет PRESTIGIO Grace 4891 оснащается большим 10,1-дюймовым дисплеем с HD-разрешением. Благодаря большому запасу яркости и поддержке широкого цветового диапазона контент выглядит на нем живо и естественно в любых условиях освещения. Высокое разрешение и большая диагональ экрана делают удобным просмотр фильмов, сериалов и веб-страниц на этом планшете.

Мощный восьмиядерный процессор обеспечивает впечатляющую производительность, которая позволяет с легкостью решать самые сложные задачи на высокой скорости. PRESTIGIO Grace 4891 оборудован внутренним накопителем объемом 32 ГБ. Объем памяти легко можно увеличить до 128 ГБ с помощью карты microSD.

Устройство защищено металлическим корпусом. Толщина планшета составляет всего 8 мм, а вес – 480 грамм, поэтому его очень удобно брать с собой в дорогу.

Модель PRESTIGIO Grace 4891 с поддержкой сетей 4G в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 359 рублей, независимо от наличия абонентского номера в сети МТС.

При подключении к сети МТС и заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи планшет доступен для покупки с разбивкой платежей на части. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 32 рубля, а на два года – 16 рублей.

Количество планшетов ограничено.