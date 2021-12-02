Представлены смартфоны Honor 60 и 60 Pro

Honor провела мероприятие по запуску смартфонов серии Honor 60. В семейство вошло два устройства: базовый Honor 60 и продвинутый Honor 60 Pro. Новинки построены на той же аппаратной платформа, что и запущенные летом Honor 50. Внешне Honor 60 также сильно напоминают смартфоны предыдущего поколения, демонстрируя тот же узнаваемый дизайн блока основной камеры.

Базовый Honor 60 построен на чипе Qualcomm Snapdragon 778G, который может работать в паре с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя может составлять 128 или 256 Гбайт. Смартфон оборудован большим 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Экран обеспечивает стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3 и выделяется сильно изогнутыми боковым гранями. Стоит отметить, что изгиб краёв экрана повторяет изгиб задней панели смартфона.

Что касается камеры, Honor 60 оснащён тройным основным модулем, который объединяет 100-Мп главный сенсор, 8-Мп датчик со сверхширокоугольной оптикой и 2-Мп датчик глубины. За съёмку селфи отвечает 32-Мп камера, расположенная в круглом вырезе в верхней части экрана.

Honor 60 оснащён аккумулятором на 4800 мА·ч и поддерживает быструю 66-Вт зарядку. По словам производителя, смартфон способен полностью зарядиться всего за 45 минут. Новинка поступит в продажу 10 декабря по цене от $425 за версию с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти до $520 за модификацию с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем.

Honor 60 Pro построен на базе Snapdragon 778G Plus — разогнанной версии Snapdragon 778G. Как и в случае с базовой моделью, объём оперативной памяти может составлять 8 или 12 Гбайт, а вот ёмкость накопителя в каждой модификации равна 256 Гбайт.

Устройство получило другую, по сравнению с Honor 60, основную камеру. Главный 100-Мп сенсор дополнен 50-Мп сверхширокоугольной камерой и 2-Мп датчиком глубины. Селфи-модуль может похвастаться разрешением 50 Мп. Honor 60 Pro обладает 6,78-дюймовой OLED-матрицей, загнутой с четырёх сторон. Её разрешение составляет 2652 × 1200 пикселей. Экран обеспечивает стопроцентный охват DCI-P3 и поддержку HDR10+.

Honor 60 Pro получил такую же 4800-мА·ч батарею с поддержкой быстрой 66-Вт быстрой зарядки, как и базовый Honor 60. Версия смартфона с 8 Гбайт оперативной памяти обойдётся в $580, тогда как за модификацию с 12 Гбайт ОЗУ придётся заплатить $630. Honor 60 Pro выйдет на рынок 10 декабря.