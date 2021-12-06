В ПВТ рост экспорта и рабочих мест

По итогам III квартала 2021 года экспорт услуг компаний Парка высоких технологий составил порядка 764 млн. долларов. Это на 160 млн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, экспорт ПВТ за девять месяцев 2021 года уже превысил 2,3 млрд. долларов при темпе роста 125%. Сегодня этот показатель составляет треть (более 30%) всего экспорта услуг Беларуси. В 2020 году экспорт Парка составил 2,7 млрд. долларов.

Основными потребителями продуктов компаний-резидентов являются США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия. По объему налоговых отчислений в республиканский бюджет Парк высоких технологий остается в числе лидеров: за 9 месяцев 2021 года резиденты заплатили 539,8 млн. рублей налогов при темпе роста 183,5%.

Кроме того, в 2021 году в ПВТ было создано 8 960 новых рабочих мест. Сегодня в компаниях Парка работают более 76 000 человек.