Какими смартфонами больше всего довольны пользователи: опубликован свежий рейтинг AnTuTu

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг смартфонов на основе Android, получивших самые высокие оценки удовлетворённости пользователей в ноябре этого года.

Интересно, что Samsung Galaxy Note20 Ultra, выпущенный почти полтора года назад, по-прежнему занимает первое место благодаря отличной начинке и поддержке стилуса. Второе место досталось смартфону Oppo K9 5G, который вышел в мае этого года. Он оснащён однокристальной системой Snapdragon 768G, OLED-экраном Samsung с частотой 90 Гц, 65-ваттнйо зарядкой и хорошей камерой.

На третьем месте оказался недавно выпущенный доступный флагман Redmi Note 11 Pro+, который является единственным смартфоном в своём классе с поддержкой 120-ваттной зарядки. Смартфон может полностью заряжаться за 15 минут, при этом соответствующий адаптер находится в стандартном комплекте поставки.

Помимо вышеперечисленных моделей, в десятку лучших также вошли Meizu 18, Oppo Reno6 Pro 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Huawei Mate 40 Pro, игровой телефон Black Shark 4S, Honor Magic 3 и Oppo K9 Pro 5G.