Представлен смартфон Xiaomi 11 Youth

Компания Xiaomi анонсировала смартфон среднего уровня 11 Youth (Vitality Edition), функционирующий под управлением операционной системы Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 12.5.

Аппарат получил 6,55-дюймовый дисплей AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц и яркостью до 800 нит. Частота отклика сенсорного слоя достигает 240 Гц. Говорится о поддержке Dolby Vision и HDR10+. Появлению царапин препятствует прочное стекло Gorilla Glass 5.

Установлен процессор Snapdragon 778G разработки Qualcomm. Чип содержит восемь ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G.

В арсенале смартфона — 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, контроллер NFC и инфракрасный приёмопередатчик. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4250 мА·ч с поддержкой 33-ваттной подзарядки через порт USB Type-C. Есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Во фронтальной части установлена 20-мегапиксельная селфи-камера. Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение: это 64-мегапиксельный основной блок, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (119 градусов) и 5-мегапиксельный сенсор для макросъёмки.

Смартфон Xiaomi 11 Youth (Vitality Edition) поступит в продажу по ориентировочной цене от 315 долларов США.