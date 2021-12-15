Oppo представила умные очки

На мероприятии Inno Day 2021 компания Oppo представила необычную модель умных очков — Oppo Air Glass.

Oppo Air Glass способны отображать информацию на линзе для правого глаза с помощью экрана microLED с максимальной яркостью 1400 кд/м2. В основе устройства лежит однокристальная система Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Предусмотрена поддержка Wi-Fi, Bluetooth и GPS, есть встроенные динамики и микрофоны.

Управление производится с помощью сенсорной панельки на дужке, голосом, жестами руки и движением головы. Например, для просмотра уведомлений можно просто кивнуть головой, чтобы просмотреть уведомления и очистить уведомления, также достаточно покачать головой.

Подобное устройство призвано помочь с повседневными делами, например с проверкой календаря, получением информации о погоде и навигацией во время езды на велосипеде. Кроме того, реализована функция синхронного перевода в реальном времени. На данный момент очки способны переводить с китайского на английский.

Oppo Air Glass поступят в продажу в Китае в первом квартале 2022 года, но о ценах пока нет информации.