Акция в МТС: выгода до 150 рублей на Xiaomi Redmi Note 10S 6/64 ГБ

В МТС появилась возможность сэкономить на покупке популярного смартфона Xiaomi Redmi Note 10S с 6/64 ГБ памяти. По 2 января 2022 года его можно приобрести с выгодой до 150 рублей. Скидка действует как на версию с модулем NFC, так и без него.

Xiaomi Redmi Note 10S – стильный и мощный смартфон среднего уровня. Модель оснащена ярким 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 точек, что соответствует стандарту Full HD +. Для создания качественных снимков в нем предусмотрена умная квадрокамера с основным сенсором на 64 Мп и фронтальная камера на 13 Мп. Возможности смартфона дополняют сканер отпечатков пальцев, пара стереодинамиков, разъем USB Type‑C, аудиоразъем 3.5 мм и ИК-порт для управления бытовой техникой. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт обеспечивает до 1,5-2 дней автономной работы от одного заряда.

По 2 января стоимость смартфона Xiaomi Redmi Note 10S с 6/64 ГБ памяти снижена на 150 рублей. С выгодой предлагаются как версия с модулем NFC, так и без него. Любую из них можно приобрести по единой цене – за 589 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 59 рублей, а на два года – 29 рублей.