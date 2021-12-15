Oppo представила свой первый смартфон с гибким дисплеем Find N

Китайская компания Oppo официально представила флагманский смартфон Find N — свою первую модель, оснащённую гибким экраном. Новинка выполнена в форм-факторе книжки и оборудована пятью камерами.

Основной гибкий дисплей, складывающийся внутрь корпуса, имеет размер 7,1 дюйма по диагонали и обладает разрешением WUSXGA (1792 × 1920 точек). Частота обновления варьируется в диапазоне от 1 до 120 Гц, а частота отклика сенсорного слоя достигает 1000 Гц. Обеспечивается яркость до 1000 кд/м2; охват цветового пространства DCI-P3 достигает 100 %.

На внешней стороне корпуса установлен вспомогательный 5,49-дюймовый дисплей с разрешением 1972 × 988 точек, частотой обновления 60 Гц, яркостью до 1000 кд/м2 и 100-проценетным охватом цветового пространства DCI-P3. Использовано прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Тройная тыльная камера объединяет 50-мегапиксельный блок Sony IMX766, 16-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (IMX481) и 13-мегапиксельный телефотокомпонент (S5K3M5). Во внутренней области и в лицевой части расположены 32-мегапиксельные камеры.

Смартфон несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 888 с модемом 5G, до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 512 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 33-Вт подзарядки SuperVOOC и 15-Вт подзарядки AirVOOC. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой части.

Установлена операционная система ColorOS 12 на базе Android 11. Продажи начнутся 23 декабря: цена составит от 1200 долларов США.