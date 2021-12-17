HONOR объявляет о старте продаж в Беларуси смартфона HONOR 50 Lite

HONOR объявляет о старте продаж в Беларуси нового смартфона HONOR 50 Lite, который оснащено технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт, которая позволяет пополнить заряд до 55% за 15 минут, батареей 4300 мА*ч и 6,67-дюймовым FullView-экраном. Смартфон HONOR 50 Lite уже доступен в продаже в магазинах официальных партнеров.

HONOR 50 Lite имеет 6,67-дюймовый FullView-экран с узкими рамками 1,05 мм, благодаря чему полезная площадь экрана составляет 94,4%. Смартфон поддерживает цветовой охват DCI-P3 и имеет экран True Color, который автоматически настраивает цветовую температуру в зависимости от внешнего освещения, что позволяет отображать более точные и реалистичные цвета.

HONOR 50 Lite оснащен экраном со встроенной функцией защиты зрения. Он прошел сертификацию TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и уменьшает долю воздействия синего излучения, гарантируя комфорт для глаз даже после длительного периода использования устройства.

Единый аккумулятор с двумя ячейками 4300 мА*ч обеспечивает HONOR 50 Lite длительное время автономной работы, что дает пользователям возможность быть на связи в течение всего дня. Благодаря фирменной технологии быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт можно зарядить устройство до 40% всего за 10 минут и до 100% за 39 минут. Смартфон HONOR 50 Lite оснащен квадрокамерой, включающей основную камеру 64 Мп, широкоугольный объектив 8 Мп, макрообъектив 2 Мп и объектив с эффектом боке 2 Мп. Сверхчеткая основная камера 64 Мп позволит запечатлеть самые яркие моменты вашей жизни во всех деталях. Широкоугольная камера 8 Мп имеет угол обзора 106° и диафрагму f/2.4, что дает возможность фотографировать пейзажи и архитектуру. С помощью макрокамеры 2 Мп можно запечатлеть мельчайшие детали, а камера с эффектом боке 2 Мп обеспечит художественный размытый фон в портретном режиме.

HONOR 50 Lite предлагает пользователям 128 Гб памяти для хранения более 11 000 песен, 28 000 фотографий и 440+ HD-видео.

Цены и доступность

Новинка представлена в двух цветах: «насыщенный синий» и «полночный черный». Смартфон HONOR 50 Lite доступен для покупки по цене 799 рублей в магазинах официальных партнеров бренда HONOR: фирменных салонах МТС и A1, сети магазинов «5 Элемент» и «Электросила», салонах связи «На Связи», «Алло», интернет-гипермаркете 21vek.by.