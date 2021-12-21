МТС запустил новогоднюю онлайн-акцию в стиле настольной игры с ежедневными бонусами

МТС предлагает с 21 по 31 декабря принять участие в новогодней онлайн-игре «Агент 022» и каждый день получать бонусы на абонентский номер.

В основе сюжета новогодней акции «Агент 022» ― стартап MOROZ SOFT, где доставлять подарки Деду Морозу помогают домашние питомцы. Один из главных героев ― кот Рыжик.

Для участия в новогодней акции необходимо ежедневно заходить на сайт 2022.mts.by, открывать новый этап и выполнять задания. Каждый тур содержит видео с частью новогодней истории, иллюстрированную головоломку и бонус. Всем участникам будут доступны 11 бонусов. А для первых 2000 абонентов, которые пройдут все этапы, подготовлен дополнительный сюрприз.

Присоединиться к онлайн-акции можно в любой день, начиная с 21 декабря. Завершающий, 11-й этап, станет доступен 31 декабря 2021 года ― до 23:59. Бонусы могут получить только абоненты компании МТС.

Кроме того, по мотивам праздничной онлайн-истории создан специальный новогодний стикерпак для Telegram.