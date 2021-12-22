Компания VK объявила о запуске программы VK Protect, ориентированной на защиту пользователей экосистемы и их данных. В рамках данной программы объединяются все существующие технические решения экосистемы, благодаря которым пользователи управляют инструментами защиты данных и собственной приватностью.

В рамках программы VK Protect запускается поддержка двухэтапной авторизации на всех сервисах, поддерживающих вход через VK ID, включая собственные проекты VK, а также сторонние ресурсы. Подключение двухфакторной авторизации активируется в личном кабинете VK ID. Для некоторых категорий пользователей двухэтапная авторизация станет обязательной — первыми нововведение в феврале 2022 года затронет администраторов сообществ с более чем 10 000 подписчиков, а таких сообществ на платформе «ВКонтакте» более 140 тысяч. Вход через VK ID дополнит ассортимент инструментов защиты и в «Одноклассниках».

В начале будущего года в личном кабинете VK ID появится «Центр управления безопасностью пользователя». Пользователи получат возможность оценить статус безопасности своего аккаунта и получить рекомендации по его дополнительной защите; кроме того, в системе появятся новые настройки приватности и доступа. В рамках VK Protect компания также планирует расширить программу выплат исследователям безопасности Bug Bounty и увеличить суммы таких выплат.