Ещё в мае прошёл слух о том, что Samsung может отказаться от Android и перейти на операционную систему Google Fuchsia. Сегодня аналитик Дохён Ким подтвердил, что Samsung действительно перейдёт на Fuchsia, но предупредил, что на это уйдёт несколько лет. Интересно, что эту информацию также подтвердил надёжный сетевой инсайдер под ником Ice Universe, который имеет собственные источники в отделе исследований и разработкой Samsung.

Google работает над операционной системой Fuchsia с открытым исходным кодом как минимум с 2016 года. В конце мая умный дисплей Nest Hub первого поколения стал первым продуктом, получившим обновление Fuchsia. Данная операционная система предназначена для широкого спектра устройств и предлагает множество преимуществ по сравнению с Android, например, простоту обновления. Источник пишет, что Google хочет расширить свою операционную систему следующего поколения на множество других устройств.

В 2018 году Bloomberg сообщал, что Google рассматривала возможность перевода Android-устройств, включая смартфоны Pixel, на Fuchsia. На тот момент говорилось, что на осуществление задуманного должно уйти около пяти лет.

В какой-то момент Samsung и Google начали сотрудничать при разработке Fuchsia. Поисковый гигант также создал команду Fuchsia Devices, которая занимается переносом ОС на устройства, не принадлежащие Google.